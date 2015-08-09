На границе с Румынией и Беларусью пограничники изъяли свыше 30 тысяч пачек сигарет

В международный пункт пропуска «Порубное» на выезд из Украины грузовой автомобиль «Рено» с прицепом, украинской регистрации под управлением гражданина Украины прибыл вчера днем, передает пресс-служба ГНСУ.

В ходе осмотра транспортного средства у пограничного наряда Черновицкого отряда возникло подозрение относительно возможного перемещения товаров и предметов с сокрытием, поэтому было инициировано дополнительный, совместно с работниками таможни, осмотр грузовика.

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Во время осуществления осмотра в конструктивных полостях прицепа и полу было выявлено более 22,5 тысяч пачек сигарет различных наименований на общую сумму около 300 тысяч гривен. Кроме того был изъят прицеп, которым перевозился этот табак, на сумму 150 тысяч гривен.

Еще один грузовик «МАН» российской регистрации прибыла вчера днем из Беларуси в пункт пропуска «Выступовичи» под управлением гражданина Беларуси.

Во время осуществления визуального внешнего осмотра кузова пограничный наряд Житомирского отряда обратил внимание на пломбу, которая имела признаки повреждения. Было принято решение о проведении углубленного осмотра данного грузового автомобиля совместно с инспектором таможни. Среди груза керамической плитки было найдено 10 тысяч пачек сигаретбелорусского марки «NZ» на общую сумму 100 тысяч гривен.