Москаль просит табачные компании идентифицировать изъятые на Закарпатье контрабандные сигареты

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Москаля.

«В первую очередь, мы просим провести лабораторные исследования изъятых сигарет на предмет их идентификации и места производства - вплоть до конкретной фабрики в Украине или за рубежом. Таким образом можно будет выяснить точные источники контрабандных потоков, которые идут через нашу область, и установить процент контрафактной продукции», - отметил он.

В то же время Москаль призвал табачные компании помочь в организации тренингов для пограничников, а также в закупке современного оборудования для обнаружения контрабандных сигарет в автомобильном или железнодорожном транспорте.

Кроме того, Москаль пригласил представителей табачных брендов в Ужгород на специальное совещание по поводу борьбы с контрабандой.

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Как сообщал УНИАН, ранее Москаль заявлял, что в украинском законодательстве необходимо восстановить уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров.

По словам Москаля, он будет предлагать за контрабанду через зеленую границу (в том числе с помощью транспортных, технических средств или летательных аппаратов), независимо от количества сигарет, ввести уголовную ответственность с конфискацией личного имущества. За контрабанду через контрольно-пропускные пункты до 20 блоков сигарет - административная ответственность, более 20 блоков – уголовная ответственность с конфискацией всего личного имущества.