Задержанные бойцы ПС, которые причастны к событиям в Мукачево, сдались СБУ сознательно – командир ДУК

Об этом на своей странице в Facebook сообщил командир ДУК ПС Андрей Стемпицкий.

"Двое наших бойцов вышли и сознательно сдались СБУ. Поступили как Воины, приняли взвешенное и трудное решение. Цель - дать полную информацию по Закарпатью и по сволочи, которая здесь царила, а также, чтобы прекратить поток дерьма, который льется на ПС. Поступок достойный уважения. Пусть кто-то кривое слово скажет против них. Сделали ребята это исключительно ради своих собратьев и в полном согласовании с командирами и другими бойцами. Слава героям", - написал он.

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По словам Стемпицкого, "все подразделение было на передовой, все ребята сражались героически".

"Это тем, кто говорит, что одни воюют на передовой, а другие прикрываются шевронами в тылу. Это не о них. Свои шевроны они получили кровью на передовой", - резюмировал командир ДУК.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево днем в субботу, 11 июля, произошла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие.

По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку "ПС" начал мешать потокам контрабанды.

Напомним, 13 июля Служба безопасности Украины задержала двух представителей "Правого сектора", причастных к событиям в Мукачево 11 июля.