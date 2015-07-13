СБУ задержала двух бойцов "Правого сектора", причастных к событиям в Мукачево

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«В результате специальной операции Служба безопасности Украины задержали двух представителей« Правого сектора », из числа лиц, причастных к событиям в Мукачево 11 июля», - говорится в сообщении.

Гитлянская отметила, что задержанные скрывались от правоохранителей и были с оружием.

Также она добавила, что СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины проводит неотложные следственные действия. Во взаимодействии со специальными подразделениями МВД, Национальной гвардии продолжаются розыскные мероприятия.

Читайте такжеПорошенко на заседании военного кабинета СНБО: ни одна политсила не будет иметь вооруженных ячеек

Как сообщал УНИАН, в Мукачево днем в субботу, 11 июля, произошла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов «Правого сектора» после инцидента скрываются в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.