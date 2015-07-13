Аваков: В Мукачево ГПУ допрашивает депутата Ланьо, на очереди Балога

12:41, 13 июля 2015
Общество
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Представители Генеральной прокуратуры ведут допрос народного депутата Михаила Ланьо (группа "Воля народа") в связи с событиями в Мукачево. Следующего допросят народного депутата Виктора Балогу.

REUTERS

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

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"Мукачево. ГПУ ведет допрос депутата Ланьо. Следующий Балога", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Мукачево возник конфликт со стрельбой. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между "Правым сектором" и людьми из окружения народного депутата Ланьо.

В результате конфликта есть убитые и раненые, количество которых уточняется.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

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