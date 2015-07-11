Нардеп обнародовал хронологию вооруженного конфликта в Мукачево и назвал его причину

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Мустафа Найем, который на данный момент находится в Мукачево.

"Я в Мукачево. Выкладываю всю информацию, которую удалось собрать со слов местных жителей, представителей СБУ и МВД. Изначально между представителями "Правого сектора" и Михаилом Ланьо была назначена стрелка в ресторане "Дракон", в Мукачево на улице Лермонтова. Позже встречу перенесли в рядом стоящий спорткомплекс "Антарес". Обе эти предприятия контролируются Михаилом Ланьо", - сообщил нардеп.

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По его словам, представители "Правого сектора" прибыли на четырех джипах, всего 21 человек.

"Подошли ко воротам, охранника попросили вызвать Михаила Ланьо. После перепалки охраннику выстрелили в голову. Сейчас он в коме и находится в реанимации. Примерно в 13:20 на дежурный номер 102 поступило сообщение, что люди в камуфляже перекрыли улицу Лермонтова. На место прибыл начальник милиции города Виталий Шиманяк. В ходе переговоров ему поставили ультиматум сдать оружие. Когда начальник отказался, началась стрельба - представители "Правого сектора" стреляли в воздух, взорвалась дымовая шашка. Джипы протаранили милицейский УАЗ и началась погоня", - пишет Найем.

Как отмечается, на развилке Мукачево-Колчино машины ПС выехали на трассу Киев-Чоп, которую перекрыли в районе заправки три машины МВД.

"На первой машине-джип колонны "Правого сектора" был установлен ленточный пулемет Калашникова. Стрельба велась также из РПГ и Мух. Три милицейские машины были уничтожены, колонна джипов прорвались в район Красной горы, на въезде в Мукачево со стороны трассы Киев-Чоп", - рассказывает подробности нардеп.

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По его данным, в результате перестрелки двое представителей "Правого сектора" были убиты, четверо сотрудников милиции были ранены, из них трое - легко и один - тяжело.

На данный момент, по словам Найема, известно, что среди представителей ПС есть бойцы батальона "Сонечко", регулярно принимавших участие в боях на восточном фронте. Сейчас с ПС ведут переговоры.

"Теперь о причинах. По рассказам местных это передел рынка контрабанды сигарет. Кто с кем и что делил, пытаюсь выяснить", - резюмировал нардеп.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево в результате перестрелки с участием бойцов "Правого сектора" пострадали 9 человек, среди них 3 случайных прохожих. В результате перестрелки погибли 3 человека.

"Группа вооруженных лиц численностью 15 – 20 человек приехала на объект, связь с которым имеет народный депутат Украины, имеющий за плечами плачевный опыт 90-х годов, – Михаил Ланьо", – сообщил Геращенко.

По его данным, на место конфликта прибыли наряды милиции, по которым нападавшие открыли огонь из стрелкового оружия и выпустили несколько гранат из гранатометов. Выстрелами из гранатометов нападавшие уничтожили два милицейских автомобиля.

В ПС заявили, что из-за события "все Военно-политическое движение "Правый сектор" поднято по боевой тревоге".

Кроме этого ситуацию с перестрелкой в Мукачево также прокомментировал лидер ПС Дмитрий Ярош.

Вместе с тем в Мукачево отправились подразделения специального и оперативного назначения Национальной гвардии Украины для оказания помощи в задержании преступников.

На данный момент ситуация стабилизирована.