"Правый сектор" поднят по боевой тревоге из-за событий в Мукачево - обращение ПС

Соответствующее обращение опубликовано на сайте организации.

"Сегодня в Украине произошло чрезвычайное событие, которое может изменить ход истории. В г. Мукачево на Закарпатье сотни ошалевших от безнаказанности бандитов насильника и наркоторговца регионала Михаила Ланьо – в настоящее время депутата ВР Украины – попытались физически уничтожить бойцов "Правого сектора". В этой силовой акции приняли активное участие и бандиты в милицейских погонах, находящихся на иждивении одиозного кума главного врага украинцев – Виктора Медведчука", - заявляют в ПС.

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Кроме того в ПС требуют немедленного и публичного ареста депутата Ланьо, принимавшего непосредственное участие в событиях, "всех бандитов и силовиков, открывающих огонь, и тех, кто отдавал приказ".

Как отмечается в обращении, "все Военно-политическое движение" Правый сектор" поднято по боевой тревоге".

"После ожесточенного боя убиты двое бойцов" Правого сектора ", ранены - четверо (из них двое - тяжело). Забрав убитых и раненых, подразделение с боем вырвалось из окружения бандитов и отошло в горы", - проинформировали в ПС.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево в результате перестрелки пострадали 9 человек, среди них 3 случайных прохожих.

Кроме того, по данным МВД, убиты трое злоумышленников.