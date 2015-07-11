"Правый сектор" собирается на Банковой: требуют отставки Авакова и говорят о новой революции

21:17, 11 июля 2015
Общество
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Члены "Правого сектора" собираются в Киеве под Администрацией президента с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

twitter.com/pavelsheremet

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Павел Шеремет.

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"Возле администрации президента Правый сектор пытается собрать акцию протеста", - написал он.

По его словам, сторонников ПС мало, но организаторы призывают всех к мобилизации.

Как отметил журналист, "ПС требует отставки Авакова и угрожают новой революцией".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, с участием "Правого сектора" в Мукачево произошла стрельба, в ходе которой погибли три человека, еще 9 человек получили ранения

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