"Правый сектор" собирается на Банковой: требуют отставки Авакова и говорят о новой революции
Члены "Правого сектора" собираются в Киеве под Администрацией президента с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом в своем Twitter сообщил журналист Павел Шеремет.
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"Возле администрации президента Правый сектор пытается собрать акцию протеста", - написал он.
Возле администрации президента Украины Правый сектор пытается собрать акцию протеста. pic.twitter.com/MOdCqpuzVK
— Павел Шеремет (@pavelsheremet) July 11, 2015
По его словам, сторонников ПС мало, но организаторы призывают всех к мобилизации.
Сторонников Правого сектора под администрацией президента Украины мало, но организаторы призывают всех к мобилизации pic.twitter.com/0vvJ0PE8IM
— Павел Шеремет (@pavelsheremet) July 11, 2015
Как отметил журналист, "ПС требует отставки Авакова и угрожают новой революцией".
Правый сектор требует отставки главы МВД Авакова и угрожает новой революцией. Вечер на Банковой сегодня будем долгим
— Павел Шеремет (@pavelsheremet) July 11, 2015
Журналистами съезжаются на акцию Правого сектора под администрацией президента-ых сейчас чуть ли не больше участников pic.twitter.com/CsLeS1E99m
— Павел Шеремет (@pavelsheremet) July 11, 2015
Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, с участием "Правого сектора" в Мукачево произошла стрельба, в ходе которой погибли три человека, еще 9 человек получили ранения.