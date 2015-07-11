"Правый сектор" собирается на Банковой: требуют отставки Авакова и говорят о новой революции

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Павел Шеремет.

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"Возле администрации президента Правый сектор пытается собрать акцию протеста", - написал он.

Возле администрации президента Украины Правый сектор пытается собрать акцию протеста. pic.twitter.com/MOdCqpuzVK — Павел Шеремет (@pavelsheremet) July 11, 2015

По его словам, сторонников ПС мало, но организаторы призывают всех к мобилизации.

Сторонников Правого сектора под администрацией президента Украины мало, но организаторы призывают всех к мобилизации pic.twitter.com/0vvJ0PE8IM — Павел Шеремет (@pavelsheremet) July 11, 2015

Как отметил журналист, "ПС требует отставки Авакова и угрожают новой революцией".

Правый сектор требует отставки главы МВД Авакова и угрожает новой революцией. Вечер на Банковой сегодня будем долгим — Павел Шеремет (@pavelsheremet) July 11, 2015