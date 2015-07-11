В Мукачево стягивают спецподразделения Нацгвардии для урегулирования вооруженного конфликта (фото)

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

"В Закарпатской области продолжается спецоперация по блокированию, разоружению и задержанию банды, которая совершила нападение на гражданский объект в Мукачево. Сейчас группировка окружена, бандитам предложено сдаться", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в связи с этим, подразделения специального и оперативного назначения Национальной гвардии Украины отправились к месту происшествия для оказания помощи правоохранительным органам и выполнения предусмотренных законодательством задач согласно ситуации, которая сложилась на данный момент.

В то же время, по данным прокуратуры Закарпатской области, по состоянию на 18.00 злоумышленники отказываются сложить оружие и оказывают сопротивление, угрожают вооруженным сопротивлением.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево в результате стрельбы с участием бойцов "Правого сектора" пострадали 9 человек, среди них 3 случайных прохожих. В результате престрелки погибли 3 человека.

"Группа вооруженных лиц численностью 15 – 20 человек приехала на объект, связь с которым имеет народный депутат Украины, имеющий за плечами плачевный опыт 90-х годов, – Михаил Ланьо", – сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его данным, на место конфликта прибыли наряды милиции, по которым нападавшие открыли огонь из стрелкового оружия и выпустили несколько гранат из гранатометов. Выстрелами из гранатометов нападавшие уничтожили два милицейских автомобиля.

В ПС заявили, что из-за события "все Военно-политическое движение "Правый сектор" поднято по боевой тревоге".

Кроме этого ситуацию с перестрелкой в Мукачево также прокомментировал лидер ПС Дмитрий Ярош.