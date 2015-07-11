Ситуация в Мукачево стабилизирована - Геращенко

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"На меня по телефону вышел командир группы заблокированных в Мукачево бойцов с позывным "Летун" с просьбой связать его с руководством Антитеррористического Центра СБУ для переговоров о прекращении вооруженного противостояния, предоставлении помощи раненым бойцам, - что я и сделал немедленно", - сообщил он.

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Геращенко предполагает, что в течении нескольких часов ситуация будет полностью разрешена мирным путем в рамках закона.

"Далее, необходимо будет провести независимое расследование с привлечением средств массовой информации и правозащитников о том, что в действительности произошло в Мукачево, и из-за чего произошел конфликт, повлекший за собой гибель и ранения многих людей", - резюмировал советник министра внутренних дел.

Ситуация в Мукачево стабилизирована и находится под контролем. На меня по телефону вышел командир группы заблокированн... Posted by Anton Gerashchenko on 11 Июль 2015 г.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево в результате перестрелки с участием бойцов "Правого сектора" пострадали 9 человек, среди них 3 случайных прохожих. В результате перестрелки погибли 3 человека.

"Группа вооруженных лиц численностью 15 – 20 человек приехала на объект, связь с которым имеет народный депутат Украины, имеющий за плечами плачевный опыт 90-х годов, – Михаил Ланьо", – сообщил Геращенко.

По его данным, на место конфликта прибыли наряды милиции, по которым нападавшие открыли огонь из стрелкового оружия и выпустили несколько гранат из гранатометов. Выстрелами из гранатометов нападавшие уничтожили два милицейских автомобиля.

В ПС заявили, что из-за события "все Военно-политическое движение "Правый сектор" поднято по боевой тревоге".

Кроме этого ситуацию с перестрелкой в Мукачево также прокомментировал лидер ПС Дмитрий Ярош.

Вместе с тем в Мукачево отправились подразделения специального и оперативного назначения Национальной гвардии Украины для оказания помощи в задержании преступников.