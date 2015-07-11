Ярош прокомментировал перестрелку на Закарпатье при участии "Правого сектора"
Лидер Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", народный депутат Украины Дмитрий Ярош прокомментировал перестрелку в Мукачево, которая произошла в субботу, 11 июля, при участии ПС.
Соответствующую запись он сделал на свои странице в Facebook.
"Проводил встречи с избирателями на округе. Получил информацию о трагических событиях на Закарпатье. Еду на Киев. Сейчас, самое главное, стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего кровопролития", - написал он.
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Он считает, что "для этого необходимо немедленно задержать бандитов и тех милицейских чинов, которые отдали приказ на открытие огня".
Проводил встречи с избирателями на округе. Получил информацию о трагических событиях на Закарпатье. Еду на Киев. Сейчас, найг...Posted by Дмитрий Ярош on 11 Июль 2015 г.
Как сообщал УНИАН, в Мукачево в результате перестрелки пострадали 9 человек, среди них 3 случайных прохожих.
Кроме того, по данным МВД, убиты трое злоумышленников.