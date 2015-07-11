Ярош прокомментировал перестрелку на Закарпатье при участии "Правого сектора"

19:36, 11 июля 2015
Общество
42286 0

Лидер Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", народный депутат Украины Дмитрий Ярош прокомментировал перестрелку в Мукачево, которая произошла в субботу, 11 июля, при участии ПС.

Дмитро Ярош / УНІАН

Соответствующую запись он сделал на свои странице в Facebook.

"Проводил встречи с избирателями на округе. Получил информацию о трагических событиях на Закарпатье. Еду на Киев. Сейчас, самое главное, стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего кровопролития", - написал он.

Читайте также"Правый сектор" поднят по боевой тревоге из-за событий в Мукачево - обращение ПС

Он считает, что "для этого необходимо немедленно задержать бандитов и тех милицейских чинов, которые отдали приказ на открытие огня".

Проводил встречи с избирателями на округе. Получил информацию о трагических событиях на Закарпатье. Еду на Киев. Сейчас, найг...

Posted by Дмитрий Ярош on 11 Июль 2015 г.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево в результате перестрелки пострадали 9 человек, среди них 3 случайных прохожих.

Кроме того, по данным МВД, убиты трое злоумышленников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter