На Керченской переправе растут очереди из-за шторма

По данным дирекции в понедельник утром, на накопительной площадке «Славянск-на-Кубани» в очереди стоят 249 грузовых авто, в терминале «Крым» порта «Керчь» – 10 легковых машин, на накопительной площадке «Аэропорт» – 17 грузовиков и 5 «ГАЗелей», сообщает Крым.Реалии.

Читайте такжеЧерез Керченский пролив пассажиров решили переправлять на вертолете

В пятницу вечером в Керченском проливе было объявлено штормовое предупреждение и Керченская паромная переправа работала в штатном режиме только после улучшения погоды. Шторм, как заявили в Министерстве транспорта российского правительства Крыма, привел к росту очередей на переправе.

Паромная переправа через Керченский пролив (переправа порт «Крым» – порт «Кавказ») – фактически единственная транспортная артерия, связывающая аннексированный Крым с материковой Россией.