На Керченской переправе назревает бунт из-за огромных очередей и отсутствия воды (фото)

Об этом сообщил так называемый «советник главы Крыма по вопросам транспорта» Анатолий Цуркин.

"Керченская паромная переправа вчера… Курортный сезон. Волнения народа, по поводу проезда вне очереди", - написал Цуркин в Facebook.

Люди, стоящие в очереди, жалуются, что на переправе нет питьевой воды и элементарной защиты от солнца, передает издание 15 минут.

В свою очередь диспетчер ООО Морская дирекция рассказала, что сейчас паромная переправа работает по фактической погоде, так как штормовое предупреждение в Керченском проливе сохраняется. При этом она отказалась предоставить информацию о том, сколько людей сейчас стоят в очереди.

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Однако, по данным издания Крым Медиа, в понедельник утром очереди на Керченской переправе стояло более тысячи автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось, что на паромной переправе в порту «Кавказ» скопились несколько сот отдыхающих, которые едут в оккупированный Крым. Но переправиться на полуостров они не могут из-за перебоев в работе парома, вызванных погодными условиями.