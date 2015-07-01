В Украине открыто сто центров бесплатной правовой помощи

В них будут предоставлять юридические услуги для малообеспеченных граждан, детей-сирот, участников АТО, семей погибших воинов, ветеранов и других граждан, которые не имеют возможности оплатить услуги адвокатов.

«Люди должны иметь право на защиту и это право должно гарантировать государство. Кабмин выделил для этой программы 300 млн грн. Благодарен Правительству Канады, которое выделило 9 миллионов канадских долларов как дополнительную помощь»,- прокомментировал событие на своей странице в Facebook премьер-министр Арсений Яценюк.