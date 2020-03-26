Вернулся из США: в Одессе подтвержден еще один случай заболевания коронавирусом

На данный момент в регионе зафиксировано 5 случаев заболевания COVID-19.

В Одессе подтвержден еще один случай заболевания коронавирусом у мужчины, вернувшегося из США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрацией Максим Куцый.

Он отмечает, что положительный результат на COVID-19 сегодня, 26 марта, получен лабораторным центром в Одессе.

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«Мужчина, 1983 года рождения, вернулся из США, и после выявления симптомов обратился к медикам. По их информации, пациент самоизолировался и не контактировал даже с женой и детьми. Состояние мужчины – удовлетворительное», - сообщил Куцый.

Таким образом, на данный момент в регионе зафиксировано 5 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщал УНИАН, 25 марта стало известно, что в Одесском регионе зарегистрированы четыре случая коронавируса COVID-19. Заболели супруги (мужчина 1963-го и женщина 1965 г. р.), вернувшиеся из Италии, мужчина, 1973 г. р., прибывший из Германии, а также мужчина, 1995 г. р., приехавший из США.