Освобождённым украинским узникам Кремля начали выплачивать деньги - Асеев

Узники Кремля начали получать обещанные омбудсменом Денисовой по 100 тыс. грн.

Освобожденным украинским узникам Кремля начали переводить деньги.

Об этом сообщил освобожденный из российского плена журналист Станислав Асеев на своей странице в Facebook

"Перечислили 100 тыс. грн. Другим ребятам тоже деньги начали приходить. Спасибо, людям наконец-то станет легче", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ведет переговоры о покупке квартир для освобожденных 29 декабря 2019 года из плена в ОРДЛО украинцев.

«В информационном пространстве появляются сообщения о том, что якобы судьбой освобожденных 29 декабря 2019 года из плена граждан Украины никто не занимается. Еще раз хочу подчеркнуть, что секретариатом уполномоченного была проведена тщательная работа по сбору информации о неотложных потребностях и социальному обеспечению», - отметила Денисова.

По ее словам, освобожденные лица, нуждавшиеся в восстановлении документов, их получили. Кроме того, межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц бывшими лишенными свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, должна была принять решение о выплате бывшим узникам денежной компенсации в размере 100 тыс. грн.