Освобождённым украинским узникам Кремля начали выплачивать деньги - Асеев
Освобожденным украинским узникам Кремля начали переводить деньги.
Об этом сообщил освобожденный из российского плена журналист Станислав Асеев на своей странице в Facebook
"Перечислили 100 тыс. грн. Другим ребятам тоже деньги начали приходить. Спасибо, людям наконец-то станет легче", - написал он.
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Как сообщал УНИАН, 24 февраля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ведет переговоры о покупке квартир для освобожденных 29 декабря 2019 года из плена в ОРДЛО украинцев.
«В информационном пространстве появляются сообщения о том, что якобы судьбой освобожденных 29 декабря 2019 года из плена граждан Украины никто не занимается. Еще раз хочу подчеркнуть, что секретариатом уполномоченного была проведена тщательная работа по сбору информации о неотложных потребностях и социальному обеспечению», - отметила Денисова.
По ее словам, освобожденные лица, нуждавшиеся в восстановлении документов, их получили. Кроме того, межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц бывшими лишенными свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, должна была принять решение о выплате бывшим узникам денежной компенсации в размере 100 тыс. грн.