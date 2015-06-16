В Германии задержан бывший банкир, работавший на Курченко
12:47, 16 июня 2015Общество
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В Германии задержали известного украинского банкира, бывшего заместителя председателя наблюдательного совета ВЕТЭК Бориса Тимонькина.
Его сняли с самолета в Германии / Фото УНИАН
Об этом сообщил адвокат Анатолий Башловка. "Сегодня был снят с самолета в Германии господин Тимонькин (бывший глава правления УкрСоцБанк-Юникредит). Член команды Януковича, который подозревается в отмывании денег для беглого олигарха Курченко", - написал он на своей странице в соцсети.
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