В Германии задержан бывший банкир, работавший на Курченко

Об этом сообщил адвокат Анатолий Башловка. "Сегодня был снят с самолета в Германии господин Тимонькин (бывший глава правления УкрСоцБанк-Юникредит). Член команды Януковича, который подозревается в отмывании денег для беглого олигарха Курченко", - написал он на своей странице в соцсети.

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