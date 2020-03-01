Сегодня чтят память погибших во время Корюковской трагедии 1943 года

Убийства в черниговском городе почти в 45 раз превышают белорусскую Хатынь.

Корюковская трагедия стала еще одним преступлением против человечества во время Второй мировой. В марте 1943 года было убито, по одним из данных, более 6 700 жителей украинского городка Корюковка на Черниговщине. Сейчас их память чтят 1 марта.

Историки считают, что эти убийства почти в 45 раз превышают белорусскую Хатынь, в 41 – чешское Лидице, в 12 – французский Орадур.

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Корюковская трагедия стала карательной операцией венгерских подразделений СС в ответ на действия советских партизан, группа которых преобладала венгров почти в 10 раз, но те ничего не сделали для спасения жителей.

В целом на Черниговщине нацистские коллаборационисты уничтожили более 60 тысяч человек. Одновременно Россия замалчивает участие в этой карательной операции 399-й полевой жандармерии, которая стояла под городком во время Корюковской трагедии в 1943 году. По информации Украинского института национальной памяти, группа состояла преимущественно из россиян, одетых в униформу, похожую на одежду донских казаков.

Местные историки утверждают, что партизаны могли спасти хотя бы часть жителей черниговского города, однако умышленно этого не сделали.

Долгое время советская пропаганда замалчивала трагедию на Корюковщине. В 1977 в городе установили мемориальный памятник «в честь героического сопротивления населения немецко-фашистским захватчикам» с «вечным огнем».

В 2013 году по случаю 70-й годовщины с даты трагедии указом президента были предусмотрены меры для почтения памяти жертв этого военного преступления.

День памяти в Украине традиционно отмечается 1 марта.