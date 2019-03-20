Женщина родила ребенка на вокзале под Харьковом
15:54, 20 марта 2019Общество
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В настоящее время роженица и младенец находятся в одной из местных больниц.
У женщины это второй ребенок \ newsru.co.il
В горде Люботин Харьковской области женщина родила на вокзале ребенка, после чего ее забрали медики.
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И мать, и младенец в удовлетворительном состоянии. Случай произошел вечером 18 марта, сообщили в пресс-службе Харьквской областной госадминистрации.
У женщины это второй ребенок. Как отмечают врачи, роды прошли стремительно. Сейчас роженица и младенец находятся в одной из местных больниц.
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