Протесты в Новых Санжарах: советник министра внутренних дел рассказал о ходе расследования

По словам Варченко, объявлено подозрение шести лицам, для четырех из них избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко рассказал о ходе расследования событий вокруг акций протеста в Новых Санжарах Полтавской области.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга в Новых Санжарах, отвечая на вопрос о подозреваемых в событиях во время акций протеста, Варченко отметил, что в настоящее время объявлено подозрение шести лицам, для четырех из них избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

"На сегодняшний день у нас будет рассмотрение еще по одному производству. Тоже будет избрана мера пресечения. Мы в перспективе имеем шесть уголовных производств, начатых по ситуации 20 февраля, и понятно, что там ведутся следственные действия, и по этим уголовным производствам тоже в ближайшее время будут установлены лица, их роль и место в организации событий", - сообщил советник главы МВД.

Относительно еще одного человека, который скрывается, Варченко подчеркнул, что он "сделал себе медвежью услугу".

Он также уточнил, что те, кого привлекают к ответственности, кто получил подозрения, они - из Новых Санжар и Новосанжарского района.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре МВД «Новые Санжары» в Полтавской области.

Однако этому предшествовали протесты местных жителей, выступавших против прибытия эвакуированных из Китая. Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с людьми. Во время противостояний девять правоохранителей получили ранения.