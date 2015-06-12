Харьковский горсовет сообщает о 9 пострадавших в массовой драке в студгородке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан, троим из них, в том числе одной женщине, медицинская помощь была оказана амбулаторно.

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По ее данным, у всех пострадавших повреждения средней тяжести. Пятеро человек находятся в отделении политравмы, один - в нейрохирургическом отделении больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Одному из госпитализированных может потребоваться операция.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 июня в Харькове около 40 человек устроили погром с резней на улице Отакара Яроша, где находится студенческий городок с общежитиями нескольких ВУЗов. Позже сообщение о нападении поступило с улицы Клочковской, что в 3 км от ул. О.Яроша. В МВД отмечали, что от нападения пострадали 6 человек.