На Майдане Незалежности проходит траурный митинг, посвященный 6-й годовщине массовых расстрелов участников Революции достоинства. Также на Аллею Небесной сотни идут люди, чтобы почтить память погибших.

В Киеве послы стран «Бухарестской девятки» почтили память Героев Небесной сотни.

Как передает корреспондент УНИАН, в 12:00 дипломаты из Польши, Болгарии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Румынии, Словакии, Венгрии пришли на Аллею Героев Небесной сотни и возложили цветы и венки к Стеле памяти и почтили погибших минутой молчания. Цветы и венки были перевязаны лентами цветов государственных флагов стран «Бухарестской девятки».

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В это время на Майдане Незалежности возле стелы Независимости проходит траурный митинг к 6-й годовщине массовых расстрелов участников Революции достоинства. Люди, пришедшие на этот митинг, также в 12:00 минутой молчания почтили память погибших.

Также на улицу Институтскую и Аллею Небесной идут сотни люди, чтобы почтить память погибших. Некоторые приходят с цветами, другие - помолиться в часовню, сооруженную в память о погибших еще в 2015 году.

2020 год стал первым годом, когда память погибших чтят без официальных траурных мероприятий, организованных властями. В частности, в этом году в центре столицы впервые не устанавливали каких инсталляций по случаю Дня памяти Героев Небесной сотни.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Украине чествуют память Героев Небесной сотни. Шесть лет назад произошли трагические события во время Революции достоинства. Именно 18-20 февраля в центре Киева погибло наибольшее количество участников трехмесячных протестов - более 100 человек.

В Киеве и других городах сегодня пройдут траурные мероприятия.

Врио директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова заверила, что ГБР доведет до логического конца расследования дел Майдана.