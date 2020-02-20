День Героев Небесной Сотни: сегодня годовщина расстрелов на Майдане

Шесть лет назад произошли трагические события Революции Достоинства. Именно в эти дни в центре Киева погибло наибольшее количество участников трехмесячных протестов - более 100 человек.

Сегодня, 20 февраля 2020 года, шестая годовщина кровавых событий на Майдане во время Революции Достоинства.

В этот день, 6 лет назад Украина пережила самый трагический этап Революции достоинства.

В период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли больше ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подвергнуты пыткам.

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Для прекращения произвола государственных органов утром 18 февраля 2014 года протестующие организовали шествие к Верховной Раде Украины, которое получило название «Мирное наступление». Граждане требовали от властей решений для выхода из кризиса и урегулирования ситуации в стране, прежде всего, ограничение полномочий президента Украины путем внесения изменений в Конституцию Украины. Работники милиции, действуя по указаниям руководства правоохранительного органа, совместно с «титушками», грубо нарушая действующее законодательство, применяли чрезмерное насилие и использовали огнестрельное оружие, совершив жестокий силовой разгон шествия.

Как следствие, 18 февраля на улицах Институтской и Грушевского, Крепостном переулке и Мариинском парке погибло 23 человека, а 509 получили телесные повреждения, из них 37 – тяжкие, 85 – средней тяжести. В сентябре 2014 года, уже после свержения преступного режима, Украина открыла уголовное производство относительно расследования преступлений на Майдане.

Утром 20 февраля начались расстрелы. Они продолжались два часа. Погибли 70 евромайдановцев.

В целом, по данным Министерства здравоохранения, с 18 до 20 февраля 2014 года погибли 82 участника акций.

События на Институтской стали последним переломным моментом Революции Достоинства, после которых режим Януковича растерял остатки своей поддержки. Так, днем 20 февраля о своем переходе на сторону протестующих сообщили правоохранители Львовской области и сотрудники СБУ Закарпатской области. Кроме того, этот день стал началом конца Партии регионов - одними из первых о выходе из нее заявили тогдашний руководитель КГГА Владимир Макеенко и председатель Винницкой ОГА Сергей Татусяк, а в следующие несколько дней - еще десятки «регионалов».

К вечеру трагичного дня Революции на экстренное заседание собрался парламент. Около 22:00 20 февраля Верховная Рада приняла постановление "Об осуждении применения насилия, которое привело к гибели мирных граждан Украины". Документ признал незаконными действия силовых структур, запретил использование любых видов оружия и спецсредств против участников акций протеста, а также поручил Кабмину, СБУ, МВД, Минобороны и подчиненным им силовикам «немедленно прекратить и не допускать в дальнейшем применения силы». За постановление проголосовали 236 депутатов, среди них 35 регионалов и 35 внефракционных.

21 февраля 2014 года официальная власть Украины юридически признала жертвами погибших митингующих Майдана. В этот день на Майдане состоялось прощание с погибшими повстанцами, которых в траурных речах назвали «Небесной сотней».

День Героев Небесной Сотни: видео

22 февраля 2014 года 328 депутатов Верховной Рады отстранили Януковича с должности президента Украины. Сам он записал видеообращение к украинцам, в котором назвал события 18-20 февраля «государственным переворотом» и опроверг легитимность принятых Радой решений. А сам тем временем бежал из страны вместе с семьей, некоторыми соратниками, деньгами и имуществом.

Тогда же Верховная Рада наконец осудила действия режима Виктора Януковича, а Майдан в последний и решающий раз отверг компромиссные соглашения с президентом, который уже начал готовить свой побег из Межигорья.

Наконец-то, как признал впоследствии украинский парламент, именно 20 февраля Россия начала активную фазу операции по аннексии Крыма.

На сегодня правоохранительными органами расследуется более двух тысяч эпизодов в деле о преступлениях на Майдане в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года. Часть дел за событиями тех дней удалось довести до суда. Так, за эти годы уже сообщено о подозрении 442 лицам, направлено в суд 186 обвинительных актов в отношении 288 человек. В совершении преступлений судами признаны виноватыми 52 лица, в отношении 45 из них вынесены обвинительные приговоры.

Привлечения к ответственности предполагаемых организаторов разгона Майдана – дело чрезвычайно сложное, ведь значительная часть из них сбежала за границу, в частности в России. Сейчас в розыске по делам Майдана, которые ведет Офис генпрокурора, находится свыше 90 человек.

Шестая годовщина расстрелов на Майдане: видео