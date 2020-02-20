Протесты и медики в аэропортах: как Украина встречает самолет из Китая (фото, видео)

По последней информации, конечным пунктом самолета из Ухани должен стать Харьков.

Сегодня, 20 февраля, в Украину, как и было запланировано ранее прибыли ее граждане, а также иностранцы, которых накануне эвакуировали из Китая. Несмотря на то, что в Минздраве неоднократно уверяли в том, что опасности для жителей Украины нет, не все граждане готовы принимать пассажиров самолета на территории своих населенных пунктов. Как именно Украина встречает своих граждан из эпицентра коронавируса - читайте ниже.

Протесты в регионах

Отсутствие официальных данных о том, куда именно будут доставлены украинцы на иностранные граждане, создала немалую напряженность в ряде регионов. Местные жители, получая неофициальную информацию о том, что десятки людей из Китая могут оказаться в их регионах, выходили на митинги и акции протеста.

В частности, протестовали жители Львовщины, Киевщины, Тернопольщины. А уже сегодня после получения информации о возможном размещении пассажиров самолета из Китая на Полтавщине, митинговать начали жители поселка Новые Санжары.

Примечательно, что в Одесской ОГА в четверг заявили о готовности к приему и лечению больных коронавирусом.

Как готовятся к приему профильные службы

В МВД рассказывают, что для охраны территории, где будут находиться эвакуированные из китайского Уханя украинцы, привлекут ежесуточно 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии. Помещения с эвакуированными будут усилены – будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания.

Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД.

Где сейчас самолет

Самолет, на борту которого находятся более семи десятков пассажиров, вылетел из китайского Уханя вечером в среду. Все его пассажиры прошли три линии санитарного контроля. На борт самолета, вылетевшего из Уханя в Украину, китайские медики не допустили четырех человек - троих украинцев и одну иностранку. На борту самолета были осуществлены дополнительные технические меры безопасности для экипажа, врачей и других сопровождающих лиц с целью минимизации их общения с пассажирами рейса.

Самолет из Китая сегодня утром ожидали в столичном аэропорту "Борисполь". Планировалось, что он приземлится в 8:05, впоследствии время прилета несколько раз переносили. Уже утром стало известно, что самолет кружит в небе над Харьковщиной, однако посадку не осуществляет. После информации о том, что его пассажиров могут разместить в санатории МВД на Полтавщине и протестов местных жителей, самолет изменил курс и полетел в направлении Киева. После того, как самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", в МВД официально сообщили: сделано это для дозаправки. А впоследствии он снова должен полететь в Харьков.

На борту самолета находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Сейчас в аэропорту Харькова находятся медики в защитных костюмах. На выезде на взлетную полосу дежурят три "скорых", экипаж также в защитных костюмах. Прибыли также несколько автобусов.

По последней информации, размещать украинцев и иностранцев из Китая будут на Полтавщине.