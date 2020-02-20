Самолет с украинцами из Уханя может сесть в Харькове - СМИ (фото)

В аэропорту Харькова появились медики в защитных костюмах.

“Боинг”, который забрал из китайского Уханя группу украинцев и иностранцев, может приземлиться в Харькове, а не в столичном “Борисполе”. На это указывают данные авиатрекеров и местных журналистов.

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Как сообщает “Страна”, согласно данным онлайн-радара самолет сейчас кружит на границе Днепропетровской и Харьковской областей. Он сделал по меньшей мере семь кругов.

В то же время, по информации местных журналистов, в аэропорту Харькова появились медики в защитных костюмах. На выезде на взлетную полосу дежурят три "скорых", экипаж также в защитных костюмах. Прибыли также несколько автобусов.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в 18:30 по киевскому времени самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из китайского города Ухань. Анонсированное время его прибытия в Украину - в 7:45 20 февраля.

На борт самолета, вылетевшего из Уханя в Украину, китайские медики не допустили четырех человек - троих украинцев и одну иностранку.