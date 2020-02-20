Зеленский об эвакуации: попытки не пустить граждан – этим мы показываем не самое лучшее в характере

Глава государства вспомнил про «старую политику в течение десятилетий», которая «делала привычным делить украинцев на «правильных» и «неправильных».

Президент Владимир Зеленский обратился к противникам эвакуации украинцев из Уханя.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале главы государства.

При этом Зеленский отметил, что все граждане прошли предварительный медицинский осмотр и оказались здоровыми. По его словам, эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах на Полтавщине.

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«Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, самый охраняемый объект в стране», – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что бактериологической опасности нет. Впрочем, есть опасность «забыть о том, что все мы – люди и все мы – украинцы. Каждый из нас. Включительно с теми, кто оказался в Ухане во время эпидемии».

«К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией. Попытки перекрыть трассы, блокировать госпиталь, не пустить граждан Украины в Украину – этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров – люди, которым менее 30 лет. Для многих из нас они почти как дети», – пояснил Зеленский.

Глава государства вспомнил про «старую политику в течение десятилетий», которая «делала привычным делить украинцев на «правильных» и «неправильных».

«Но эта эпоха кончилась. Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, где бы он не находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика – я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества – я на это очень надеюсь», – говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в 18:30 по киевскому времени самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из китайского города Ухань.

На борт самолета, вылетевшего из Китая в Украину, китайские медики не допустили четырех человек - трех украинцев и одну иностранку. Первоначально предполагалось, что из города Ухань будут эвакуированы 48 украинцев, желающих покинуть страну, и 29 иностранцев.

Всего на борт допущено 73 человека. После прибытия в Украине они будут размещены в обсервацию в определенном правительством объекте.