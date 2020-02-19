Санаторий в Тернопольской области отказался принимать на карантин эвакуированных из Китая украинцев

Директора санатория «Медоборы» упрекнули в том, что, дав предварительное согласие на размещение украинцев, он руководствовался коммерческими интересами.

В Тернопольской области директор санатория «Медоборы» Василий Мартынюк из-за давления местной громады отказался принимать на карантин граждан Украины, которых планируют эвакуировать из Китая из-за вспышки коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время внеочередной сессии областного совета.

По его словам, предварительно у него уже были достигнуты договоренности по размещению эвакуированных из Китая украинцев с руководством государства.

«Сначала был звонок из Киева, чтобы разместить людей. Я сказал, что у нас есть места. В субботу позвонили, что приедут посмотреть на условия. Приехали представители Минздрава, правоохранительных органов, ГСЧС. Я показал заведение, рассказал о плюсах и минусах. Руководствовался тем, что это наши граждане, я же не могу выгнать. В воскресенье мне позвонили, что в понедельник примут решение. Была встреча с премьер-министром, с которым обсудили вопросы размещения людей на нашей локации», - рассказал Мартынюк.

При этом он заверил, что во время предварительных договоренностей заявил о необходимости учета мнения коллектива и громады.

«Я понимаю, что случилась беда и надо этот вопрос решить. Когда сказали, что наше заведение будто подходит, я ответил, что готов помочь. Но есть еще коллектив. Я априори знал, что люди простые, из села, они побоятся убирать в номерах, обслуживать. И также оговорил, что должно быть решение громады, которая не возражает. А технические вопросы уже можно решать», - рассказал о нюансах договоренностей директор санатория.

По возвращении из столицы в Тернополь он понял, что люди не воспринимают приезда эвакуированных украинцев в санаторий «Медоборы».

«Коллектив мне заявил, что в случае приезда эвакуированной группы, они не выйдут на работу. Коллектив был категоричен, а я - на стороне своего коллектива. Конечно, хочется помочь, но при этом ставить под угрозу других людей... Я готов помогать государству, но не могу идти против громады. Поэтому на сессии ОТГ я сразу сказал, что поддерживаю их решение. На 100% мы не будем принимать украинцев из Китая в связи с угрозой», - заявил с трибуны Мартынюк.

При этом он добавил, что никаких письменных обязательств перед руководством государства у него нет.

«Никаких документов я не подписывал, средства на счет нашего заведения не перечисляли», - уточнил Мартынюк.

Жители Микулинцев, которых пригласили на сессию, выразили непонимание, почему людей на карантин везут в область, где даже нет лаборатории, способной в случае проблем оперативно провести необходимые анализы. Жители громады убеждены, что принимать эвакуированных граждан должно медицинское учреждение, которое имеет изоляционные боксы на случай необходимости, которых в «Медоборах» тоже нет.

В том, что руководитель санатория не учел неготовность своего заведения к рискам и возможным последствиям, Мартынюка упрекнул заместитель председателя облсовета Любомир Крупа.

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«Не знаю, как можно было предварительно согласиться. Вы поступили безответственно, вы подставили целую область. Не знаю, чем руководствовались, коммерческими интересами?», - упрекнул директора санатория Крупа.

Председатель Тернопольской ОГА Игорь Сопель заверил, что он не давал никаких согласований на приезд эвакуированных украинцев в Тернопольскую область.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля жители пгт Микулинцы Тернопольской области в знак протеста против возможного поселения на карантин в санатории «Медоборы» эвакуированных из Китая украинцев обустроили на подъезде к нему блокпост. Вчера вечером там дежурили около 300 человек.

Кроме того, вблизи места предполагаемого поселения эвакуированных из Китая украинцев на Тернопольщине затеяли ремонт дороги.

Ожидается, что самолет с украинцами прибудет в Украину из Китая утром 20 февраля. Эвакуированных граждан Украины планируют поместить на обсервацию как минимум на 14 дней.