Самолет с эвакуированными из Китая украинцами изменил курс в направлении Киева (фото)

По состоянию на 9:10 воздушное судно пролетало над Полтавой.

Самолет с эвакуированными из китайского города Ухань украинцами изменил маршрут и снова направляется в Киев.

Об этом свидетельствуют данные отслеживания полетов самолетов на ресурсе FlightRadar24.

В частности, самолет авиакомпании SkyUp рейса PQ 7302, который вылетел 19 февраля из Уханя, кружил в небе над Харьковской областью более часа. Перед этим он следовал в направлении Харькова.

По состоянию на 9:10 воздушное судно пролетало над Полтавой.

Как передает корреспондент УНИАН, на табло в терминале F международного аэропорта "Борисполь" сообщается, что прибытие самолета из Уханя задерживается до 9:37.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в 18:30 по киевскому времени самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из китайского города Ухань.

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На борт самолета, вылетевшего из Уханя в Украину, китайские медики не допустили четырех человек – троих украинцев и одну иностранку. Изначально предполагалось, что из Уханя будет эвакуировано 48 украинцев, которые изъявили желание покинуть страну, и 29 иностранцев. Всего на борт допущено 73 человека.

После прибытия в Украину они будут размещены в обсервацию в определенном правительством объекте.

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Согласно официальным данным, самолет должен был прибыть сегодня в 8:00 в аэропорт «Борисполь».

Вместе с тем заместитель председателя Новосанжарского поселкового совета Валентин Ивашин заявил, что эвакуированных из Китая украинцев привезут на Полтавщину - в санаторий МВД в Новых Санжарах. Об этом стало известно от медиков, также об этом свидетельствует тот факт, что в санаторий уже заехали военнослужащие Нацгвардии. Местные жители вышли на акцию протеста против размещения эвакуированных граждан, опасаясь распространения коронавируса.