Вывезенных из Китая украинцев разместят в медцентре под Полтавой, несмотря на протесты местных
Эвакуированные из Китая граждане Украины и иностранцы будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии «Новые Санжары» в Полтавской области.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
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«Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области», - говорится в сообщении.
В течение 14 дней люди будут находиться там в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.
В МВД подчеркнули, что все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполіцією и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решение правительственного штаба.
МВД констатировали, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Министерством здравоохранения проводятся активные профилактические мероприятия.
Ранее стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев привезут на Полтавщину - в санаторий МВД в Новых Санжарах.
В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков машин, некоторые с прицепами, припаркованы вдоль автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава — Александрия.
Утром на въезде в пгт Новые Санжары Полтавской области начались столкновения полиции и местных жителей, которые протестуют против прибытия эвакуированных из китайского Уханя украинцев.