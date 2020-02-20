цей матеріал доступний українською

Вывезенных из Китая украинцев разместят в медцентре под Полтавой, несмотря на протесты местных

10:18, 20 февраля 2020
Общество
907 0
Украинцев из Уханя повезут под Полтаву / Facebook, Татьяна Доцяк

Эвакуированные из Китая граждане Украины и иностранцы будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии «Новые Санжары» в Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Читайте такжеПротесты и медики в аэропортах: как Украина встречает самолет с Китая

«Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области», - говорится в сообщении.

В течение 14 дней люди будут находиться там в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.

В МВД подчеркнули, что все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполіцією и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решение правительственного штаба.

МВД констатировали, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Министерством здравоохранения проводятся активные профилактические мероприятия.

Ранее стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев привезут на Полтавщину - в санаторий МВД в Новых Санжарах.

В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков машин, некоторые с прицепами, припаркованы вдоль автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава — Александрия.

Утром на въезде в пгт Новые Санжары Полтавской области начались столкновения полиции и местных жителей, которые протестуют против прибытия эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter