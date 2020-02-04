Freedom House призывает Россию пересмотреть приговоры крымскотатарским журналистам
Международная неправительственная организация Freedom House призывает Российскую Федерацию пересмотреть приговоры крымскотатарским журналистам, реагируя на освобождение крымского журналиста Николая Семены 28 января после четырех лет условного срока и запрета покидать Крым.
Об этом говорится в сообщении организации в Facebook.
«Freedom House приветствует снятие судимости с Николая Семены», - заявил директор программ Freedom House в Европе и Евразии Марк Берендт.
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«Это маленькая победа в защите свободы СМИ в Крыму, потому что уголовные обвинения, выдвинутые в отношении Семены четыре года назад, были полностью мотивированы его критическим освещением незаконной аннексии полуострова Российской Федерацией. Но медиа в Крыму остаются жестко ограниченными, а профессиональные и гражданские журналисты сталкиваются с репрессиями из-за своей работы. Крымскотатарские журналисты, в частности, подвергаются особенно строгим наказаниям. Их приговоры, как и у Семены, должны быть пересмотрены. Важно, чтобы Соединенные Штаты, Европейский Союз и международное сообщество настаивали на справедливом и тщательном расследовании таких случаев», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, Семену оккупационные власти в Крыму обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ РФ провела обыск, а в мае того же года ему предъявили официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. Журналист находился под подпиской о невыезде.
22 сентября 2017 года Железнодорожный суд Симферополя приговорил Семену к 2,5 годам лишения свободы условно.
Сам журналист заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на «свободу слова».
Правозащитные и журналистские организации считают преследование Семены политически мотивированным.
Адвокаты Семены подали жалобу в Европейский суд по правам человека на приговор, однако ЕСПЧ отказал в приоритетном рассмотрении жалобы.
14 января 2020 года подконтрольный России Железнодорожный суд Симферополя рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Семены Александра Попкова о досрочном прекращении испытательного срока и снятии с него судимости.