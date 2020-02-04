Freedom House призывает Россию пересмотреть приговоры крымскотатарским журналистам

В организации считают, несмотря на освобождение Николая Семены, Россия сохраняет тотальный контроль над медиа в Крыму.

Международная неправительственная организация Freedom House призывает Российскую Федерацию пересмотреть приговоры крымскотатарским журналистам, реагируя на освобождение крымского журналиста Николая Семены 28 января после четырех лет условного срока и запрета покидать Крым.

Об этом говорится в сообщении организации в Facebook.

«Freedom House приветствует снятие судимости с Николая Семены», - заявил директор программ Freedom House в Европе и Евразии Марк Берендт.

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«Это маленькая победа в защите свободы СМИ в Крыму, потому что уголовные обвинения, выдвинутые в отношении Семены четыре года назад, были полностью мотивированы его критическим освещением незаконной аннексии полуострова Российской Федерацией. Но медиа в Крыму остаются жестко ограниченными, а профессиональные и гражданские журналисты сталкиваются с репрессиями из-за своей работы. Крымскотатарские журналисты, в частности, подвергаются особенно строгим наказаниям. Их приговоры, как и у Семены, должны быть пересмотрены. Важно, чтобы Соединенные Штаты, Европейский Союз и международное сообщество настаивали на справедливом и тщательном расследовании таких случаев», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Семену оккупационные власти в Крыму обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ РФ провела обыск, а в мае того же года ему предъявили официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. Журналист находился под подпиской о невыезде.

22 сентября 2017 года Железнодорожный суд Симферополя приговорил Семену к 2,5 годам лишения свободы условно.

Сам журналист заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на «свободу слова».

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Семены политически мотивированным.

Адвокаты Семены подали жалобу в Европейский суд по правам человека на приговор, однако ЕСПЧ отказал в приоритетном рассмотрении жалобы.

14 января 2020 года подконтрольный России Железнодорожный суд Симферополя рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Семены Александра Попкова о досрочном прекращении испытательного срока и снятии с него судимости.