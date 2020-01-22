На Львовщине суд во второй раз оштрафовал женщину, дочь которой прогуливала школу (видео)

Как объясняет девушка, уроки она не посещала из-за конфликтов в семье.

На Львовщине суд оштрафовал женщину за невыполнение родительских обязанностей. Причиной стало то, что ее 16-летняя дочь за полугодие прогуляла более трети школьных уроков без уважительной причины.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Девушка пришла в эту школу в сентябре и со временем стала реже посещать уроки. Последний раз ее в школе видели 24 декабря – девушка побыла на двух уроках и ушла. О том, что школьница систематически прогуливает уроки, администрация школы сообщала в полицию и отдел по вопросам защиты детей трижды. В школе объясняют: действуют согласно постановлению Кабмина, которому уже два с половиной года.

"Если в течение 10 рабочих дней ученик отсутствует без уважительной причины или даже без сообщения, что, возможно, в семье что-то произошло, то есть не разъяснены причины отсутствия, мы готовим документы, представление в полицию", - говорит и.о. директора школы Елена Остапик.

После получения представления правоохранители проверяют семью прогульщика и, если видят вину родителей, передают дело в суд. В случае Ирины суд решил оштрафовать мать ученицы. "Суд исходил, в первую очередь, из ее письменных объяснений, где она признала свою вину в совершении админправонарушения. Также было сообщение директора школы и характеристика данной ученицы. На основании этих собранных доказательств судом было принято решение", - пояснил судья-спикер Червоноградского городского суда Андрей Жураковский.

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Для матери школьницы этот штраф стал вторым, поэтому она должна оплатить 1700 гривен. Сама девушка сейчас дома не живет, потому что переехала к своему парню. По ее словам, школу начала прогуливать из-за конфликтов в семье - с мамой и отчимом. Возвращаться в школу Ирина не хочет. Поэтому, чтобы и дальше не платить штрафы за прогулы дочери, мать хочет перевести ее в вечернюю школу или экстернат.