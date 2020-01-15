В Украине можно будет пользоваться интернетом во время полетов - Гончарук

Кабмин расширил диапазон для мобильной связи, что будет способствовать появлению качественного интернета в отдаленных регионах.

Кабинет министров Украины расширил диапазон для мобильной связи, что будет способствовать появлению качественного интернета в небольших населенных пунктах и в отдаленных регионах, а также даст возможность пользоваться интернетом даже во время полета в самолете.

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале.

«Украинцы смогут пользоваться Интернетом даже во время полета в самолете! Кроме того, расширение диапазона для мобильной связи - это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах», - написал он.

Также Гончарук сообщил, что Кабмин принял важное антикоррупционное решение.

«Отныне частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в конце октября правительство и четыре мобильных оператора Украины подписали совместный меморандум и утвердили совместный план действий, в частности по реорганизации частотного диапазона 900 МГц.

В Офисе эффективного регулирования ожидают, что в течение полутора лет операторы смогут развить сети с целью обеспечения доступа к 4G для почти 100% населения Украины, независимо от места проживания.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету, которым определяются сроки высвобождения из перспективных радиочастот для внедрения мобильной связи третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.