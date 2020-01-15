В 2020 году запланировано построить новую радиотелевышку в Луганской области

В этом году запланировано создание телерадиопередающей станции в Станице Луганской.

В 2020 году запланировано построить новую радиотелевизионную вышку в Камышевахе Луганской области.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук.

"В 2020 году запланировано строительство еще одной радиотелевизионной вышки в Камышевахе Луганской области высотой 150 м и запланировано создание телерадиопередающей станции в Станице Луганской", - отметила она.

Фещук напомнила, что в прошлые годы было построено четыре новых радиотелевизионных мачты. В частности, в 2016 году в Краматорске Донецкой области была построена мачта высотой 184 м, в 2017 году еще две мачты - в Бахмутовке на Луганщине (высота 134 м), и в Чонгаре Херсонской области (190 м), в 2018 году - в Горняке Донецкой области (190 м), а также в 2019 году была увеличена высота вышки в Чаплинке Херсонской области - с 92 до 133 м.