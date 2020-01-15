В оккупированном Крыму планируют поменять мобильных операторов

Нововведения могут начать действовать в ближайшие месяцы.

В оккупированном Россией Крыму в ближайшее время могут поменять операторов, предоставляющих услуги сотовой связи.

Как сообщает "Крым.Реалии", данный вопрос обсуждался на встрече рабочей группы при участии так называемого министра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергея Зырянова.

Отмечается, что оккупационные власти готовятся к проведению технических процедур для перевода жителей полуострова на услуги крымских операторов связи. Оккупанты намерены реализовать на полуострове систему MNP (mobile number portability), которая предусматривает сохранение своего номера после перехода от российского оператора связи к крымскому.

"Разрабатываются способы бесплатного перехода крымских абонентов от федерального оператора к крымским операторам с сохранением прежнего тарифа. Предполагается, что в дальнейшем, после перехода, процедура MNP будет работать в соответствии с порядком, предусмотренным для всей России: раз в год абонент сможет сменить оператора, заплатив 100 рублей", - заявили в "министерстве".

Предполагается, что запуск данной услуги будет осуществлен в марте нынешнего года.

Как сообщал УНИАН, оккупанты задумали пустить по Крымскому мосту поезда в несколько стран.