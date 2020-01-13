Оккупанты задумали пустить по Крымскому мосту поезда в несколько стран

Сейчас по мосту курсируют поезда из Крыма в РФ и обратно.

Оккупационные власти Крыма намерены в перспективе наладить железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив с несколькими странами.

Об этом сообщил глава так называемого правительства Крыма Юрий Гоцанюк, передает "РИА Новости".

"В перспективе есть идеи по налаживанию международного железнодорожного сообщения с рядом стран", - сказал он.

До этого так называемый вице-премьер-министр Крыма, "постпред республики при президенте РФ" Георгий Мурадов заявлял, что железнодорожное сообщение может быть налажено с Беларусью, Казахстаном и Азербайджаном, но здесь многое будет зависеть от работы представителей России в органах Евразийского экономического союза и СНГ по разъяснению выгодного и безопасного характера железнодорожных перевозок на крымском направлении.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть Керченского моста.

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О необходимости построить переход через Керченский пролив он заявил сразу после оккупации Крыма - в марте 2014 года. Наличие моста негативно повлияло на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением. Мост протяженностью 19 км соединяет оккупированный полуостров и Краснодарский край РФ.

23 декабря 2019 года Путин открыл железнодорожное сообщение по мосту между Таманским полуостровом и оккупированным Крымом. В Евросоюзе назвали открытие железнодорожного сообщения между РФ и Крымом еще одним нарушением суверенитета Украины. Кроме того, в ЕС заявили, что мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.