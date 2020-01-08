Отец погибшего бортпроводника: мы ждали, что Игорь утром прилетит из Тегерана

В аэропорт приехал отец погибшего старшего бортпроводника Игоря Матькова.

В аэропорт "Борисполь" приехали родственники погибших в результате крушения Boeing-737 в Тегеране.

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Отец старшего бортпроводника Валерий Матьков сообщил, что узнал о трагедии от своей дочери, которая находится в США, заявил в эфире 112.ua. В аэропорту мужчина ждал своего сына Игоря Матькова.

"Мой сын - старший бортпроводник. Позвонила дочка из Штатов в 06:15, что в Америке сообщили, что разбился самолет МАУ. Она спрашивает, куда полетел Игорь. Мы сказали: Тегеран, утром прилетит. Потом нашли видео падения самолета", - сказал Валерий Матьков.

По данным телеканала, родных погибших поселили в гостиницу. С ними работают психологи и медики.

"Видели до 10 человек, которые сидели в фойе. Мы знаем, что это родственники погибших членов экипажа. Затем их посадили в машину и увезли из отеля. Куда их увезли, пресс-служба комментировать отказывается. Знаем, что со всеми родственниками проводят работу психологи и при необходимости с ними работают медики. Просили комментарий у главного психолога службы, которая работает при аэропорте, однако также отказываются комментировать и ссылаются на тайну общения со своими клиентами ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба авиакомпании МАУ опубликовала имена членов экипажа, погибших в результате катастрофы Boeing-737 рейса PS752.