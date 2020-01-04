На Ривненщине умер последний участник первого боя УПА

Степан Бакунец был осужден советским судом к 10 годам лагерей.

В пятницу, 3 января, в Ривненской области умер последний участник первого боя УПА против немецких оккупантов, 94-летний Степан Бакунец (урожденный Александр Шмалюх).

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Об этом сайту «Новынарня» сообщил начальник отдела национально-патриотического воспитания Министерства молодежи и спорта Украины Николай Ляхович.

Бакунец был стрелком сотни «Коробки» – первой сотни Украинской повстанческой армии – и участником первого боя УПА против немецких захватчиков и РОА в феврале 1943 года во Владимирце. Также Шмалюх участвовал в бою с войсками НКВД у реки Бобер в Березновском районе. Был приговорен советским судом к 10 годам лагерей.

«Родился Степан Сидорович 27.08.1925 года в селе Тынное Сарненского района, и именно в усадьбе его родителей на хуторе Нетуша, в октябре 1942 года, был основан первый семинар под названием «Холодный Яр», для старшин будущих боевых подразделений ОУН (б). После сталинских концлагерей жил с женой (также была узником сталинских концлагерей за украинскую борьбу) в селе Кураш Дубровицкого района Ривненской области, где до последних дней ухаживал за братской могилой воинов УПА, которые в 1943 году пали в боях с немецкими и московскими оккупантами», - рассказал Ляхович.

Похоронили Степана Бакунца в субботу, 4 января, в селе Кураш.