Во Львове почтили память Бандеры (фото)

Возле памятника Степану Бандере состоялась совместная молитва за Украину и общественное вече.

Во Львове сегодня, 1 января, руководство города и области, общественность отметили 111-ю годовщину со дня рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры.

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Как сообщает Львовский городской совет, к памятнику Степану Бандере (пл. М. Кропивницкого) возложили цветы, а после состоялась молитва за Украину и общественное вече.

«История не раз доказывала и показывала то, что несмотря на обесценивание и преуменьшение, сокрытие, она всегда оставалась героической. Она была героической благодаря тем личностям, которые ее творили. Степан Бандера был, есть и всегда будет оставаться олицетворением такой борьбы, борьбы, когда ты не прикриваєшся национальной идеей, а наоборот — прикрываешь ее, когда ты отдаешь самое ценное и не знаешь, что может быть в будущем. Фигура Степана Бандеры — это был как образ борьбы за всю Украину», — сказал заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве состоится традиционное факельное шествие, приуроченная дню рождения руководителя ОУН Степана Бандеры.

*** Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов на Ивано-Франковщине. В 1928-м переехал во Львов. Учился в Высшей политехнической школе, сейчас - "Львовская политехника". В 1932 году Бандера присоединился к освободительному движению Украины. Выполнял обязанности краевого проводника Организации украинских националистов. В 1933-м полноценно занял этот пост и возглавил ОУН Западной Украины.

Под руководством Бандеры ОУН осуществила три самых громких политических убийства в своей истории. В частности ликвидировали Алексея Майлова, агента НКВД и секретаря посольства СССР во Львове. В 1934-м Бандера был арестован польской полицией и приговорен к пожизненному заключению. В 1939-м охрана и администрация тюрьмы, в которой отбывал срок председатель ОУН, бежали из-за критической ситуации на фронте, так Бандера вместе с другими заключенными вышел на свободу.

В 1941-м его избрали председателем Провода ОУН. После провозглашения "Акта восстановления Украинского Государства" его схватили нацисты и посадили в концлагер "Заксенхаузен". Там он находился до 1944 года.

Последние годы своей жизни Бандера провел в Мюнхене. В 1959 году был убит советским агентом Богданом Сташинским.