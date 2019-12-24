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"Везут через Россию": в центре Симферополя продают искусственные ели из Прикарпатья (фото)

17:52, 24 декабря 2019
Общество
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В оккупированном Симферополе заметили товар из Прикарпатья / Фото: Крым.Реалии

Как сообщает "Крым.Реалии", товар заметили под зданием музыкального театра на проспекте Кирова.

По словам продавца, товар производят на частном предприятии в Ивано-Франковской области. "Оно давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем", - рассказал он.

Ели везут через территорию России / Фото: Крым.Реалии

При этом мужчина заверил, что его товар сертифицирован и на него имеются все соответствующие документы. Он также рассказал, что его торговые точки с украинским елями работают еще в трех местах столицы оккупированного полуострова.

Как сообщал УНИАН, в прокуратуре выяснили, что "Укрзализныце" незаконно поставляли старое оборудование из Крыма.

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Теги: #новости Украины#Крым#продажа#елки