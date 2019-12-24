"Везут через Россию": в центре Симферополя продают искусственные ели из Прикарпатья (фото)

Продавец заверил, что имеет все необходимые документы.

В оккупированном Симферополе на новогодней ярмарке заметили искусственные ели, привезенные из Прикарпатья.

Как сообщает "Крым.Реалии", товар заметили под зданием музыкального театра на проспекте Кирова.

По словам продавца, товар производят на частном предприятии в Ивано-Франковской области. "Оно давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем", - рассказал он.

При этом мужчина заверил, что его товар сертифицирован и на него имеются все соответствующие документы. Он также рассказал, что его торговые точки с украинским елями работают еще в трех местах столицы оккупированного полуострова.

Как сообщал УНИАН, в прокуратуре выяснили, что "Укрзализныце" незаконно поставляли старое оборудование из Крыма.