"Укрзализныце" незаконно поставляли старое оборудование из Крыма – прокуратура (фото)

На данный момент открыто уголовное производство.

В Донецкой области СБУ раскрыла незаконный канал поставки старую техники из Крыма в региональные филиалы «Укрзализныци» на сумму более 100 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Читайте такжеЭкс-работник УЗ обокрал предприятие на 50 миллионов гривен - СБУОтмечается, что правоохранители обнаружили, что на протяжении пяти лет через Россию в региональные филиалы «Укрзализныци» поставлялись использованные электротехнические приборы и механизмы, произведенные на территории аннексированного Крыма.

Поставки происходили во время действия запрета на ввоз этой группы товаров в Украину с территории РФ.

На данный момент открыто уголовное производство по ч.2 ст 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Виновникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее УНИАН сообщал, как Россия запустила поезда по крымскому мосту.