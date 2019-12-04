Дела Майдана: адвокат семей "Небесной Сотни" Закревская прекращает голодовку

Закревская объявила голодовку 22 ноября, требуя принять изменения в закон, направленные на разблокирование расследования дел Майдана.

Адвокат семей погибших Небесной Сотни Евгения Закревская прекратила голодовку после принятия Радой закона об изменении ГБР, что разблокирует расследования дел Майдана.

Об этом Закревская сообщила в Facebook.

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«Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по возобновлению следствия по делам Майдана и не теряем общественного внимания над этими делами. Как только исчезает внимание общества - исчезает приоритет для власти, и начинается коллапс», – написала она.

Напомним, Закревская объявила голодовку 22 ноября, требуя принять изменения в закон, направленные на разблокирование расследования дел Майдана.

"От сегодняшнего дня я не буду есть, пока не примут эту поправку, не создадут и не переведут туда этих следователей. Я вам это обещаю", - заявила женщина.

Ранее УНИАН сообщал, что ГПУ создала Департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах. Также в центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение по делам Майдана.