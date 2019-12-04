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Дела Майдана: адвокат семей "Небесной Сотни" Закревская прекращает голодовку

08:22, 04 декабря 2019
Общество
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Закревская подчеркнула, что общественное внимание над делами Майдана пропадать не будет / фото УНИАН

Адвокат семей погибших Небесной Сотни Евгения Закревская прекратила голодовку после принятия Радой закона об изменении ГБР, что разблокирует расследования дел Майдана.

Об этом Закревская сообщила в Facebook.

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«Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по возобновлению следствия по делам Майдана и не теряем общественного внимания над этими делами. Как только исчезает внимание общества - исчезает приоритет для власти, и начинается коллапс», – написала она.

Напомним, Закревская объявила голодовку 22 ноября, требуя принять изменения в закон, направленные на разблокирование расследования дел Майдана.

"От сегодняшнего дня я не буду есть, пока не примут эту поправку, не создадут и не переведут туда этих следователей. Я вам это обещаю", - заявила женщина.

Ранее УНИАН сообщал, что ГПУ создала Департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах. Также в центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение по делам Майдана.

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Теги: #новости Украины#дело Майдана#ГБР