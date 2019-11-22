Сенцов о голодовке адвоката Закревской: это не жест и не хайп

Сенцов также рассказал, что Закревская является адвокатом и в его деле, и он ей очень доверяет.

Объявленное адвокатом семей Небесной сотни Евгенией Закревской голодание – это позиция неравнодушного человека. Украинцы должны ее поддержать.

Олег Сенцов знает Закревскую лично и уровень доверия к ней чрезвычайно высок, об этом бывший узник Кремля написал на своей Фейсбук-странице.

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Сенцов отметил, что она делает важное дело – ведет адвокацию в суде по расстрелу людей на Майдане. Украинцы должны поддержать решение Закревской голодать из-за угрозы расследованию этих дел.

"Это не жест и не хайп, это позиция неравнодушного человека. И мы все должны ее поддержать – не в отказе от пищи, а в этом требовании, чтобы президент, правительство и парламент нас услышали", – написал он.

Сенцов также рассказал, что Закревская является адвокатом и в его деле, и он ей очень доверяет.

По словам бывшего пленника Кремля, он расспрашивал Закревскую о расследовании дела Майдана, в частности о том, есть ли промедления и попытки его "слить".

"Она меня убедила, что нет, следствие долгое, потому что обстоятельства событий очень сложные и в них участвовало много людей", – рассказал Сенцов.

И проблемой, по ее словам, является то, что в разгар суда дело передают от Генпрокуратуры в Держбюро расследований, где нет специалистов, готовых дальше вести это дело.

"И вот вчера случилось то, о чем предупреждала не только Закревская, но и другие: время закончилось – дело передали в ГБР. Поправка, которая урегулировала этот вопрос, так и не была принята. И Женя запустила новые часы – объявила голодовку", – добавил бывший заключенный.

Как сообщал УНИАН, адвокат Евгения Закревская объявила голодовку. Она пошла на такой шаг из-за остановки расследования производств по преступлениям на Евромайдане. Закревская не будет есть до того момента, пока нардепы не примут поправку, которая предусматривает создание совместного управления по расследованию дел Майдана. Туда должны перевести следователей ГПУ, которые расследовали дела Майдана.