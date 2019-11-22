Адвокат семей "Небесной сотни" объявила голодовку

Адвокат Евгения Закревская требует, чтобы Верховная Рада приняла поправку №318 в законопроект №2116 "О Государственном бюро расследований" для возобновления расследования дел Майдана.

Адвокат семей "Небесной сотни" Евгения Закревская объявила голодовку, требуя принять изменения в закон, направленные на разблокирование расследования дел Майдана.

Об этом она заявила в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

По словам адвоката, для возобновления расследования необходимо принятие Верховной Радой поправки №318 в законопроект №2116 "О Государственном бюро расследований", которая касается возможности перехода следователей по "делам Майдана" в Государственное бюро расследований.

Кроме того, по словам Закревской, в ГБР должно быть создано специальное управление, а все прокуроры, которые занимались расследованием дел Майдана в ГПУ, должны перейти туда работать.

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"С сегодняшнего дня я не буду есть, пока не примут эту поправку, не создадут управления и не переведут туда этих следователей. Я вам это обещаю", - заявила Закревская.

Адвокат обвинила главу ГБР Романа Трубу в создании "фейкового" управления в своем ведомстве, которое якобы будет заниматься делами Майдана.

По ее словам, дела Майдана уже никому не интересны, а у парламентариев есть «более важные дела», чем принятие необходимых законопроектов.

В свою очередь депутат от фракции Слуга Народу Ирина Верещук подчеркнула, что рассмотрение этой поправки запланировано на 5 декабря.

Заместитель генпрокурора Виктор Чумак рассказал, что предлагал Закревский возглавить департамент ГПУ по делам Майдана и взять на себя ответственность за расследование этих производств.

Напомним, что 20 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура 21 ноября теряет функции досудебного расследования. Он пообещал, что ни одно из дел Майдана не будет потеряно.

Ранее УНИАН сообщал, что в ГПУ создали Департамент процессуального руководства по уголовным производств о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.

Также в центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение по делам Майдана.