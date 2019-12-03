Кто и как уничтожает исторический Львов: журналисты рассказали о скандалах с незаконным строительством Садового (видео)

Как утверждают активисты, у мэра Андрея Садового в городе прозвище Доля, поскольку получает откаты за все происходящее в городе.

Во Львове периодически вспыхивают скандалы из-за незаконного строительства. Казалось, что на новостройки во Львове – единственном городе в Украине, который относится к историческому наследию всемирной организации ЮНЕСКО, уже нет места. Однако возвести дом в сердце Львова, оказывается, возможно – вопрос в цене.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

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К примеру, Галина живет в центре Львова, однако вскоре она может потерять свое ценное жилье, ведь рядом планируют построить торговый центр. Проект строительства называют "восстановление исторического пассажа Миколяша" – рынка, на котором скупались горожане до Второй мировой. Однако в планах застройщика значительно более современный вариант – здание на 5 этажей и парковкой на крыше. Застройщиком является компания "Албис Компани", ее владелец львовский ресторатор Андрей Ионов. Это уже не первый объект, который он захотел восстановить. Сначала была аптека, где в 19 веке изобрели керосиновую лампу. На самом же деле аптеки уже нет, а есть элитная наливайка.

Свое двор Галина вместе с другими жителями отвоевывают в судах уже 2 года – выиграны все суды, сейчас дело уже в Верховном суде. Однако, несмотря на это, Львовский городской совет продолжает рассматривать строительство торгового комплекса. Как объясняет глава общественного совета при ДАБИ Львовской области Владимир Беньо, строительство этого комплекса в интересах мэра города Андрея Садового.

И таких примеров с незаконным строительством в центре Львова десятки, уверяет львовский архитектор Василий Петрик. Подтверждают его слова и общественные активисты.

По словам экс-депутата горсовета Любомира Мельничука, для того, кто хочет незаконно построить здание, путь один – идти договариваться с Садовым, поскольку он является человеком, который реально контролирует все финансовые потоки, все лакомые куски во Львове – и относительно коммунального имущества, и относительно больших хороших земельных участков.

Валентин Солодовник – один из основателей компании "У цитадели", которая планирует строительство жилого комплекса на 1300 кв. м на ул. Поповича, 6. Он рассказал, что его бывший партнер по бизнесу потратил 750 тыс. долларов на согласование строительства втемную с горсоветом. Активистам Солодовник передал письма, в которых указаны неофициальные проплаты за различные согласования.

По словам активистов, у Андрея Садового в городе прозвище Доля, поскольку из происходящего во Львове он получает свою долю.