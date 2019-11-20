Епифаний призвал Зеленского принять меры из-за планов оккупантов уничтожить храм ПЦУ в Крыму

Речь идет о намерении РФ незаконно выселять Крымскую епархию ПЦУ из кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе.

Глава Православной церкви Украины Епифаний призвал принять меры в связи с планами оккупантов уничтожить храм ПЦУ в Крыму.

Об этом говорится в официальном заявлении Священного Синода.

Как отмечается, речь идет о намерении РФ незаконно выселять Крымскую епархию ПЦУ из кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе.

«Обращаемся к президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров, правоохранительным органам дать надлежащую оценку выше упомянутым действиям оккупационной российской власти в Крыму и принять возможные меры для их прекращения, в том числе дипломатическим путем», — призвал Епифаний.

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Он также просит безотлагательно принять решение правительства относительно решения вопроса собственности на помещение собора и епархиального управления.

«Этот шаг продемонстрирует юридическую и моральную поддержку украинской общине Крыма со стороны нашего государства и даст возможность более эффективно защитить ее права на международном уровне», — отметил глава ПЦУ.

Кроме того, Епифаний призвал отреагировать на ситуацию и мировое сообщество, в частности, ООН и ОБСЕ.

«Эти проявления агрессивного отношения оккупационной российской власти в Крыму является продолжением политики нарушение права на свободу совести, которую она систематически осуществляет с начала оккупации полуострова и от которой страдают не только общины Православной церкви Украины, но и другие религиозные сообщества, в частности протестанты и мусульмане», — добавил он.

Ранее сообщалось, что оккупационная администрация в Крыму планирует снести храм ПЦУ в Евпатории.