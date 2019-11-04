Дымовые шашки и минута молчания: Чернигов присоединился ко всеукраинской акции "Год без Кати" (фото)

Отмечалось, что за год «наказаны только 5 исполнителей, которым не удалось бежать в первую неделю после совершенного преступления. Они получили достаточно незначительные сроки наказания. Зато заказчики и организаторы известны, но до сих пор на свободе.

В годовщину смерти общественной активистки Екатерины Гандзюк жители Чернигова присоединились к всеукраинской акции «Год без Кати».

Как передает корреспондент УНИАН, около сотни участников акции собрались у памятника «Борцам за свободу и независимость Украины» возле Екатерининской церкви.

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Собравшиеся держали плакаты с надписями: «Год без Кати», «Чернигов спрашивает: Кто заказал Катю Гандзюк?», «Чернигов спрашивает: почему заказчики Кати не сидят?».

Участники акции, а это была преимущественно молодежь, минутой молчания почтили память Гандзюк, а также всех погибших общественных активистов.

Организаторы напомнили, что Катя погибла в результате нападения на нее 31 июля 2018 года в Херсоне.

«Она боролась за жизнь 96 дней. 96 дней адской боли, операций и постоянного унижения со стороны правоохранителей, которые с первого же дня занимались спасением убийц», - отметил один из участников акции.

Отмечалось, что за год «наказаны только 5 исполнителей, которым не удалось сбежать в первую неделю после совершенного преступления. Они получили достаточно незначительные сроки наказания. Зато заказчики и организаторы известны, но до сих пор на свободе. Они позволяют себе игнорировать суды, прессу, общественность».

Участники акции зажгли дымовые шашки и скандировали «Заказчиков - за решетку!». Также в знак солидарности с другими городами черниговцы выразили надежду, что новая власть сможет справедливо наказать заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

«А фигура Кати Гандзюк станет в современной истории знаковой, как символ борьбы с беззаконием», - отмечали во время акции.

Справка УНИАН. Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. Это произошло через три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне. По делу о покушении на Гандзюк были задержаны подозреваемые в исполнении и организации нападения, но заказчиков официально не установили.

6 июня суд приговорил организатора исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский. Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.