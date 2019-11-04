Мальчик из Кропивницкого собрал в соцсети миллион лайков, чтобы родители купили собаку (видео)

Необходимое количество лайков в соцсети школьник набрал всего за 5 дней.

8-летний мальчик из Кропивницкого, который в соцсетях искал поддержки, чтобы уговорить маму купить ему собаку, таки стал владельцем четвероногого друга. Теперь Кирилл воспитывает щенка лабродора.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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3-классник Кирилл хотел собаку, но мама была против. Несмотря на сильное желание ребенка, она предложила компромисс – мальчик рисует плакат, размещает его в соцсети. Если желание ребенка иметь четвероногого друга наберет миллион лайков, собаку ему купят.

Пост мальчика получил бешеную поддержку пользователей из разных стран мира. Миллион необходимых лайков его пост набрал всего за 5 дней.

После этого мать сдержала слово и мальчик получил собаку. 3-месячную девочку-лабрадора назвали в честь миллиона набранных лайков – Милли.