Спасатели все еще пытаются победить тление почвы в лесу в Чернобыльской зоне

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7 часов утра 2 мая «осуществляется поливание и наблюдение отдельных очагов тления лесной подстилки», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в районе пожара «развернут передвижной пункт управления, который осуществляет общую координацию мероприятий по ликвидации лесного пожара».

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Радиационный фон в районе пожара находится в пределах нормы и составляет в среднем 20 мкР/час. Повышения радиационного фона в результате пожара на прилегающих территориях не зафиксировано.

28 апреля на территории комплекса лесного хозяйства “Чернобыльская пуща” в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе сел Буряковка, Рудня-Ильинецкая, Глинка, Лубянка Иванковского района на площади около 320 гектаров возник лесной пожар.

29 апреля пожар был локализован.