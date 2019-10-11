ЦИК назначила первые местные выборы в 86 ОТГ

Комиссия объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов с 2 ноября.

Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах.

Как сообщает Отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, рассмотрев обращение 21 облгосадминистрации Комиссия назначила на воскресенье, 22 декабря, первые выборы в 86 объединенных территориальных громадах (1 городской, 16 поселковых, 69 сельских ОТГ).

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В частности, в Винницкой области такие выборы в трех ОТГ, в Волынской - в двух, в Днепропетровской - в пяти, в Донецкой - в одной, в Житомирской - в одной, в Закарпатской - в девяти, в Запорожской - в восьми, в Ивано-Франковской - в шести, в Киевской - в двух, в Кировоградской - в шести, в Луганской - в одной, в Николаевской - в двух, в Одесской - в пяти, в Полтавской - в шести, в Ривненской - в девяти, в Тернопольской - в четырех, в Харьковской - в четырех, в Херсонской - в двух, в Хмельницкой - в четырех, в Черновицкой - в одной, в Черниговской области - в пяти.

Комиссия объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов с 2 ноября.

Отмечается, что согласно предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие более 380 тысяч человек.

В ЦИК напомнили, что с 25 октября 2015 года до 30 июня 2019 года в Украине были назначены первые местные выборы в 896 объединенных территориальных громадах.

Кроме того, рассмотрев обращение 17 ОГА Комиссия назначила на 22 декабря дополнительные выборы депутатов 33 сельских, поселковых советов ОТГ в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Начало избирательного процесса указанных дополнительных выборов депутатов сельских и поселковых советов - 2 ноября.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

3 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новых членов ЦИК.

4 октября Верховная Рада Украины назначила новый состав ЦИК. Того же дня президент Украины Владимир Зеленский вручил им удостоверения.