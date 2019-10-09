Зеленский вручил удостоверения новым членам ЦИК

4 октября ВР назначила новый состав Центральной избирательной комиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил удостоверения новым членам Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины поздравил членов ЦИК с избранием и пожелал плодотворной работы.

«Желаю вам успехов. У вас действительно очень важная работа», - отметил Зеленский.

Присутствовавший на встрече председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также поздравил членов Центризбиркома с назначением. Спикер парламента подчеркнул важность добавления нового состава ЦИК к работе над Избирательным кодексом и законопроектом о референдуме (народовластии).

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Как сообщал УНИАН, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

3 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новых членов ЦИК.

4 октября Верховная Рада Украины назначила новый состав ЦИК.

За назначение на должность члена ЦИК Оксаны Боярчук проголосовали 355 народных депутатов, за Юрия Буглака - 345 депутатов, за Елену Гатауллину - 360, за Андрея Гевко - 353, за Викторию Глущенко - 359, за Виталия Греня - 361, за Олега Диденко - 367, за Сергея Дубовика - 334, за Андрея Евстигнеева — 370, за Ирину Ефремову - 373, за Александру Кармазу - 375, за Павла Любченко - 370, за Юрия Мирошниченко - 310, за Владимира Перепелюка - 366, за Виталия Плукаря - 368, за Сергея Постивого - 370 и за Юрия Фрицкого - 371 депутат.